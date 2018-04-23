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LEXUS ES в Лексус — Измайлово. Выразительный и динамичный бизнес-класс
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LEXUS ES в Лексус — Измайлово. Выразительный и динамичный бизнес-класс 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
До 30 апреля 2018 года воспользуйтесь особыми привилегиями при покупке Lexus ES в Лексус — Измайлово. Обменяйте ваш текущий автомобиль на Lexus ES 2017 года выпуска по программе Lexus Trade-In и получите дополнительное преимущество при покупке в размере 200 000 рублей*.
Когда бизнес заставляет вас выйти из зоны комфорта, просторный и комфортабельный седан бизнес-класса Lexus ES готов подарить вам особое спокойствие. Все, к чему бы вы ни прикоснулись в Lexus ES, говорит о высочайшем качестве, начиная с рулевого колеса с кожаной отделкой и заканчивая великолепными деталями с декоративной прострочкой, дополняющими вставки из лакированного дерева, и аналоговые часы на центральной консоли.
Обеспечьте себе особое спокойствие и уверенность во время владения вашим Lexus ES благодаря автоматическому подключению к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 3 года при покупке автомобиля**.
Информацию о действующих ценах на автомобили Lexus, количестве автомобилей, а также иные подробности уточняйте в Лексус — Измайлово на официальном сайте или по телефону +7 (495) 666-2000
Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 21.00  По адресу: Горьковское шоссе, 1-й км от МКАД
www.lexus-i.ru  *Трейд-ин. С 1 по 30 апреля 2018 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus ES 200, ES 250 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей, на Lexus ES 200, ES 250 2018 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 150 00 рублей Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения уточняйте в Лексус — Измайлово и по телефону +7 (495) 666-2000.
**Участвующие автомобили: Lexus ES (автомобили, проданные после 01 марта 2018 г.). Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового автомобиля первым клиентом. Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus ES вы можете в Лексус — Измайлово и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный). С полными правилами программы вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Помощь на дороге».
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