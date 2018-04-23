BMW M850i xDrive сможет развивать мощность до 530 л.с.

Пока новый BMW 8 Series G15 проходит последние тесты появилась новая информация о BMW M850i ​​. В то время как модели М8 с V8 битурбо могут развивать мощность до 500 л.с., BMW M850i ​​будет иметь мощность до 530 л.с. и будет предназначена для повседневного использования на городских дорогах.

Как и большинство других автомобилей M Performance, BMW M850i ​​2018 также будет изготавливаться в стандартном исполнении с полным приводом xDrive. Благодаря мощному увеличению производительности V8 twin-turbo он сможет разогнать BMW M850i ​​xDrive от 0 до 100 км / ч менее чем за четыре секунды. Таким образом, многие автолюбители баварской марки получат отличную альтернативу M8, которая обещает еще большую динамичность как технически, так и визуально.

В то же время, новый BMW 8 серии G15 должен стать роскошным купе, который практически не оставляет желать лучшего из спортивных автомобилей других производителей. Все пассажиры внутри салона смогут воспользоваться не только эксклюзивными материалами отделки интерьера, но и преимуществами новой информационно-развлекательной системы BMW iDrive 7.0. Такими опциями, как два больших дисплея с четким разрешением, и полноцветным головным дисплеем с большой площадью экрана, с многочисленными системами помощи водителю, освобождающими его от монотонного вождения на загородной трассе.