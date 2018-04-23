Создан самый быстрый камеракар Lamborghini

Lamborghini Huracan на сегодняшний день является не только самым быстрым спорткаром, но и, как оказалось, самым быстрым камеракаром в мире. Именно таким его сделала американская компания Incline Dynamic Outlet, которая занимается аэросъемкой и производством стабилизаторов.

Специалисты сняли с автомобиля крышку багажника, которая расположена спереди автомобиля, и установили стабилизатор от Gyro Stabilized Systems, позволяющий удержать так называемую Red Epic 8K — это камера, которой под силу делать съемку в 8K-видео. Такой аппарат позволит осуществлять съемку сцен, в которых участвуют различные спорткары и другие быстрые объекты. Lamborghini Huracan с двигателем мощностью 610 л.с. и разгоном до 325 км/ч абсолютно точно способен на это.

Логично, что с новой конструкцией скорость автомобиля упадет, но самым быстрым камеракаром во всем мире от этого он быть не перестанет. Стоит отметить, что автомобиль в данном случае — не самая дорогая составная всей конструкции. Его стоимость составляет всего $200 тыс., а вот весь проект оценивается в более чем $800 тысяч.