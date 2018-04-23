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Aston Martin Vantage получит механическую коробку только через год
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Aston Martin Vantage получит механическую коробку только через год 

Auto.Today 37 минут назад
Фото: Auto.Today
Тем, кто желает приобрести новый Aston Martin Vantage с ручной коробкой передач, придется еще немного подождать.
Согласно последним сообщениям, клиенты будут вынуждены ожидать еще примерно год, прежде чем Aston Martin начнет предлагать свой новый спортивный автомобиль с «механикой». Пресс-секретарь компании Мэтью Кларк сказал: «ручная версия нового Vantage находится в наших планах», но «на данном этапе это не менее 12 месяцев». Напоминаем, в настоящее время Vantage предлагается с 4,0-литровым двухтурбинным двигателем V8 (510 лошадиных сил и 685 Нм крутящего момента) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. По ожиданиям, предстоящее транспортное средство получит семиступенчатую механическую коробку передач, используемую в Porsche 911 и Chevrolet Corvette, а также 5,2-литровый двигатель, совместно разработанный Aston и AMG, способный обеспечить 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Конечно, у компании есть планы по созданию и других версий автомобиля, однако учитывая задержку в выпуске Vantage с механической коробкой, не стоит надеяться на появление иных вариантов в ближайшее время.
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