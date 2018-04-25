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Jaguar отметил 50-летие модели XJ спецверсией
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Jaguar отметил 50-летие модели XJ спецверсией 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Jaguar представила специальную модификацию седана XJ, разработанную в честь 50-летнего юбилея модели. Премьера новинки состоялась на моторшоу в Пекине, однако до конца текущего года такой автомобиль доберется и до России.
Спецверсию от обычного Jaguar XJ можно отличить по бамперам от модификации Autobiography, 20-дюймовым колесам особого дизайна, черной решетке радиатора, а также шильдикам с названием машины — XJ50 — на передних и задних воздухозаборниках.
В салоне сиденья обшиты кожей с ромбовидной строчкой, тиснеными логотипами Jaguar на подголовниках и эмблемами XJ50 на центральном подлокотнике.
Новинка предлагается как обычной, так и с удлиненной колесной базой. Седан можно заказать с 340-сильным трехлитровым бензиновым двигателем или 300-сильным дизелем.
В Великобритании Jaguar XJ50 стоит от 74,2 тысячи фунтов стерлингов (около 6,5 миллиона рублей по текущему курсу). Российских цен на спецверсию пока нет. Обычный XJ оценивается минимум в 4,9 миллиона рублей.
Первый седан британской марки с именем XJ появился в 1968 году. Вскоре он стал первой в мире серийной четырехдверкой с 12-цилиндровым двигателем. Автомобиль мог набирать 225 километров в час — быстрее любых других седанов того времени.
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