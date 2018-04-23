Jaguar XE получил больше стайлинга в спецверсии Landmark Edition

Новый продукт отличается улучшенной комплектацией и уникальными элементами экстерьера.

Автопроизводитель Jaguar представил новую спецверсию седана D-класса XE под названием Landmark Edition.

Спецверсия Jaguar XE Landmark Edition на существующей модификации седана R-Sport. В ее оснащение входят передний бампер Sport, 18-дюймовые колесные диски, окрашенные боковые пороги кузова со спойлером, а также корпуса боковых зеркал и боковые воздуховоды в цвете Gloss Black.

Интерьер Landmark Edition включает в себя дополнительно кожаную обивку, накладку на пороги Landmark и информационную систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем.

Для заказа доступны три цвета кузова: Yulong White (белый), Firenze Red (красный) и Santorini Black (черный). Также покупателям спецверсии доступна полная гамма бензиновых и дизельных двигателей Ingenium для Jaguar XE. Бензиновые моторы теперь оснащены оснащены фильтрами для твердых частиц с целью снижения уровня вредных выбросов.

Новая спецверсия Jaguar XE Landmark Edition уже доступна к заказу на территории Великобритании по цене от 36 955 фунтов стерлингов или от 3 190 000 рублей по актуальному курсу. заказанніе автомобили будут относиться уже к 2019 модельному году.

В России большей популярностью пользуются кроссоверы марки Jaguar F-Pace и E-Pace, чем седаны. В марте за первый месяц новый E-Pace разошелся тиражом 102 единицы, почти догнав F-Pace (113 ед.). При этом седанов XE было продано лишь 26 экземпляров.

По материалам: www.kolesa.ru