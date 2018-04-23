Ещё
Jaguar XE получил больше стайлинга в спецверсии Landmark Edition
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar XE получил больше стайлинга в спецверсии Landmark Edition 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Новый продукт отличается улучшенной комплектацией и уникальными элементами экстерьера.
Автопроизводитель Jaguar представил новую спецверсию седана D-класса XE под названием Landmark Edition.
Спецверсия Jaguar XE Landmark Edition на существующей модификации седана R-Sport. В ее оснащение входят передний бампер Sport, 18-дюймовые колесные диски, окрашенные боковые пороги кузова со спойлером, а также корпуса боковых зеркал и боковые воздуховоды в цвете Gloss Black.
Интерьер Landmark Edition включает в себя дополнительно кожаную обивку, накладку на пороги Landmark и информационную систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем.
Для заказа доступны три цвета кузова: Yulong White (белый), Firenze Red (красный) и Santorini Black (черный). Также покупателям спецверсии доступна полная гамма бензиновых и дизельных двигателей Ingenium для Jaguar XE. Бензиновые моторы теперь оснащены оснащены фильтрами для твердых частиц с целью снижения уровня вредных выбросов.
Новая спецверсия Jaguar XE Landmark Edition уже доступна к заказу на территории Великобритании по цене от 36 955 фунтов стерлингов или от 3 190 000 рублей по актуальному курсу. заказанніе автомобили будут относиться уже к 2019 модельному году.
В России большей популярностью пользуются кроссоверы марки Jaguar F-Pace и E-Pace, чем седаны. В марте за первый месяц новый E-Pace разошелся тиражом 102 единицы, почти догнав F-Pace (113 ед.). При этом седанов XE было продано лишь 26 экземпляров.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Mitsubishi Lancer могут превратить в кроссовер Nissan Qashqai-R с 2000-сильным мотором разогнали до невероятной скорости Обновлённый Mitsubishi L200 получит дизайн в стиле кроссвэна Xpander
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение