Honda анонсирует новый компактный фургон N-Van

Японская компания Honda планирует расширить собственную линейку, презентовав новую модель N-Van, которая будет выпущена летом нынешнего года.

В настоящий момент линейка Honda N включает целый ряд транспортных средств, среди которых ретро-хэтчбек N-One, фургон N-Box его спортивная модификация N-Box Slash и модель N-WGN. Теперь же к ним присоединяется пятая модификация под названием N-Van.

Тизерные изображения показывают небольшой фургон, что обещает максимально использовать небольшую площадь. Автомобиль будет иметь систему трансформации салона, за счет которой можно складывать сидения, превращая их в плоский пол. Плюс за счет наличия широко открывающейся задней двери, N-Van обеспечит высокий уровень удобства при загрузке и выгрузке различных вещей/компонентов.

По предварительным данным, под капотом N-Van расположится трехцилиндровый двигатель, обеспечивающий 63 лошадиные силы. При этом для новинки будут предложены специальные системы безопасности Honda.