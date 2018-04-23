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Honda анонсирует новый компактный фургон N-Van
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Honda анонсирует новый компактный фургон N-Van 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Японская компания Honda планирует расширить собственную линейку, презентовав новую модель N-Van, которая будет выпущена летом нынешнего года.
В настоящий момент линейка Honda N включает целый ряд транспортных средств, среди которых ретро-хэтчбек N-One, фургон N-Box его спортивная модификация N-Box Slash и модель N-WGN. Теперь же к ним присоединяется пятая модификация под названием N-Van.
Тизерные изображения показывают небольшой фургон, что обещает максимально использовать небольшую площадь. Автомобиль будет иметь систему трансформации салона, за счет которой можно складывать сидения, превращая их в плоский пол. Плюс за счет наличия широко открывающейся задней двери, N-Van обеспечит высокий уровень удобства при загрузке и выгрузке различных вещей/компонентов.
По предварительным данным, под капотом N-Van расположится трехцилиндровый двигатель, обеспечивающий 63 лошадиные силы. При этом для новинки будут предложены специальные системы безопасности Honda.
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