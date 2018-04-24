BAIC привез в Пекин клон шестиколесный Mercedes Gelandewagen

Автогигант BAIC планирует показать на международной автовыставке в Пекине копию известного внедорожника Mercedes-Benz G-Class 6x6.

Заметим, что внешний вид вседорожника BJ80 6x6 полностью скопирован с шестиколёсного Gelandewagen.

В моторном отсеке нового автомобиля будет стоять гибридная установка, в которую входит 2,3-литровый турбодвигатель Saab B231R с отдачей 250 сил и электромотор. Сочетаться с ним будет 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 6— скоростной АКПП.

В качестве напоминания, скажем, что стандартный G-Class 6x6 приводился в движение 5,5-литровым силовым агрегатом V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого 554 л.с.

Новинку наградили большими внедорожными колёсами с мощным протектором, каркасом безопасности в кузове, металлическим бампером с лебёдкой, усовершенствованным полным приводом и массивными расширителями колёсных арок.