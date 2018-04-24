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BAIC привез в Пекин клон шестиколесный Mercedes Gelandewagen
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BAIC привез в Пекин клон шестиколесный Mercedes Gelandewagen 

Car.ru 45 минут назад
Фото: Car.ru
Автогигант BAIC планирует показать на международной автовыставке в Пекине копию известного внедорожника Mercedes-Benz G-Class 6x6.
Заметим, что внешний вид вседорожника BJ80 6x6 полностью скопирован с шестиколёсного Gelandewagen.
В моторном отсеке нового автомобиля будет стоять гибридная установка, в которую входит 2,3-литровый турбодвигатель Saab B231R с отдачей 250 сил и электромотор. Сочетаться с ним будет 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 6— скоростной АКПП.
В качестве напоминания, скажем, что стандартный G-Class 6x6 приводился в движение 5,5-литровым силовым агрегатом V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого 554 л.с.
Новинку наградили большими внедорожными колёсами с мощным протектором, каркасом безопасности в кузове, металлическим бампером с лебёдкой, усовершенствованным полным приводом и массивными расширителями колёсных арок.
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