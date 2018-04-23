Audi «подразнила» новым SUV

Производитель из Ингольштадта опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook силуэт загадочного внедорожника, снабдив его подписью «он несет в себе гены Audi Urquattro». Скорее всего, речь идет о новом флагмане бренда в форм-факторе кроссовера-купе Audi Q8.

Audi Q7 и Bentley Bentayga. Официальных указаний по поводу того, что нас ждет именно премьера Q8, дано не было, но, во-первых, мы уже не раз видели шпионские фото этой модели в весьма высокой степени готовности к серии, а во-вторых, в анонсе кроется намек на Lamborghini Urus , который построен на единой с Audi Q8 платформе и также выполнен в кузове купе. Кроме этих двух моделей супер-современная «тележка» MLB Evo уже успела дать жизнь еще нескольким топовым авто VW AG — Porsche Cayenne

https://www.facebook.com/Audi.AG/photos/a.498869820148235.97901.462552367113314/1750833238285214/?type=3 Согласно некоторым слухам, официальная премьера Audi Q8 запланирована на июнь этого года, но сегодняшний неожиданный анонс может говорить о том, что шефы и маркетологи компании решили не откладывать дебют в долгий ящик и представить внедорожник «во плоти» на стартующем завтра Пекинском автосалоне Auto China 2018.