Volkswagen Arteon в Китае представлен как CC

Немецкий производитель устроил презентацию лифтбека в Поднебесной до старта Пекинского автосалона. Сначала премьера Volkswagen Arteon состоялась в Европе в рамках Женевского автосалона, а сейчас, более чем через год, модель дебютировала в Китае, причем под именем CC, информирует издание autohome. Напомним, модель с таким названием Arteon заменил в линейке марки на европейском и североамериканском рынках. Дизайн экстерьера и интерьера китайской и ранее представленных версий для других рынков одинаковый.

Лифтбек базируется на платформе MQB и обладает следующими размерами: длина — 4 862 мм, ширина — 1 871 мм, высота — 1 427 мм и размер колесной базы — 2 841 мм. Объем багажного отделения составляет 563 литра, но со сложенными задними сиденьями (в пропорции 40:20:40) он увеличивается до 1 557 литров.

Как сообщает китайский ресурс, новый Volkswagen CC будет доступен на местном рынке с двумя вариантами двухлитрового бензинового турбомотора TSI серии EA888 — мощностью 186 л.с. и 220 л.с. В Европе и топовый вариант предлагается с 276-сильной версией этого же двигателя, а также с двухлитровыми турбодизелями EA288 мощностью 150-240 л.с.

Кстати, в Китае все еще продается Volkswagen CC, правда, если в 2016 году было реализовано 29 148 таких автомобилей, то в 2017-м уже 21 472 единицы. Для сравнения, Passat за эти периоды продался в объеме 73 002 и 60 722 машины, соответственно.