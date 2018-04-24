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Volkswagen Arteon в Китае представлен как CC
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Volkswagen Arteon в Китае представлен как CC 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
Немецкий производитель устроил презентацию лифтбека в Поднебесной до старта Пекинского автосалона. Сначала премьера Volkswagen Arteon состоялась в Европе в рамках Женевского автосалона, а сейчас, более чем через год, модель дебютировала в Китае, причем под именем CC, информирует издание autohome. Напомним, модель с таким названием Arteon заменил в линейке марки на европейском и североамериканском рынках. Дизайн экстерьера и интерьера китайской и ранее представленных версий для других рынков одинаковый.
Лифтбек базируется на платформе MQB и обладает следующими размерами: длина — 4 862 мм, ширина — 1 871 мм, высота — 1 427 мм и размер колесной базы — 2 841 мм. Объем багажного отделения составляет 563 литра, но со сложенными задними сиденьями (в пропорции 40:20:40) он увеличивается до 1 557 литров.
Как сообщает китайский ресурс, новый Volkswagen CC будет доступен на местном рынке с двумя вариантами двухлитрового бензинового турбомотора TSI серии EA888 — мощностью 186 л.с. и 220 л.с. В Европе и топовый вариант предлагается с 276-сильной версией этого же двигателя, а также с двухлитровыми турбодизелями EA288 мощностью 150-240 л.с.
Кстати, в Китае все еще продается Volkswagen CC, правда, если в 2016 году было реализовано 29 148 таких автомобилей, то в 2017-м уже 21 472 единицы. Для сравнения, Passat за эти периоды продался в объеме 73 002 и 60 722 машины, соответственно.
Старт продаж нового Volkswagen CC/Arteon на китайском рынке запланирован на август текущего года. Цены и комплектации, вероятно, будут объявлены производителем ближе к началу продаж. Актуальный CC стоит в Поднебесной от 252 800 юаней (около 2 480 000 рублей по текущему курсу). На том же мероприятии был представлен новый седан Volkswagen Lavida Plus, предназначенный исключительно для китайского рынка. По материалам: www.kolesa.ru
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