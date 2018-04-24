Британские инженеры разработали грузовик с полностью водородным двигателем

Британская компания ULEMCo представила модифицированный автомобиль Volvo FH16, двигатель которого работает исключительно за счет сжигания газообразного водорода. Обладая практически нулевыми вредными выбросами, грузовик с двигателем мощностью 300 л. с. может проехать на одной заправке почти 300 км. По данным H2Stations.org, в Великобритании уже действуют 15 водородных заправочных станций и все новые появляются в континентальной Европе. Еще более 20 станций работают в США.

На большинстве транспортных средств водородные установки используются в виде электрических топливных элементов, и лишь небольшое количество можно считать автомобилями с водородным двигателем. На Volvo FH16 установлен именно модифицированный ДВС, работающий на водороде. Кстати, сама модификация под водород обычного серийного двигателя не представляет особой сложности и не требует больших финансовых затрат.

По мнению команды разработчиков, водородная версия для грузовика с нулевыми выбросами очень выгодна, поскольку бак с водородом занимает мало места по сравнению с аккумуляторами, которыми оснащены электромобили типа Tesla Semi. Экономия места в свою очередь дает возможность брать больше груза.

В этом году грузовик ULEMCo будет представлен в Великобритании в качестве модели-демонстратора новой технологии, чтобы заинтересовать и других автопроизводителей.