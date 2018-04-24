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Новый Ford Explorer презентуют во Владивостоке на международном автосалоне VIAS
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Новый Ford Explorer презентуют во Владивостоке на международном автосалоне VIAS 

ТАСС 28 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Внедорожник Ford Explorer выпуска 2018 года презентуют на международном автосалоне во Владивостоке (Vladivostok International Autosalon, VIAS), который пройдет 11-13 мая на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо», сообщил во вторник ТАСС директор по маркетингу компании «Сумотори», организатора выставки, Леонид Копылов.
"У нас уже верстается деловая программа для бизнесменов, салон наполняется мероприятиями для обычных гостей, да и сами российские и зарубежные бренды, которых будет больше 40, готовят наполнение на своих стендах. Сегодня подтвердилось, что в рамках салона пройдет презентация нового Ford Explorer 2018 года. У гостей будет возможность устроить тест-драйв новой машины", — рассказал Копылов.
Он добавил, что в рамках салона также свою презентацию и тест технологии помощи водителю EyeSight проведет Subaru. С помощью двух камер, создающих стереоизображение, система следит за всем происходящим перед автомобилем, воспринимая окружающий мир трехмерными цветными изображениями высокой четкости.
На автосалоне представят новинки автомобильной отрасли, все новые модели, которые продаются сейчас. В нем будут участвовать тюнинг-ателье, которые занимаются и спортивным тюнингом автомобилей и декорацией. Свой отдел получат новые мотоциклы и аксессуары к ним. На двух площадках зрители смогут провести тест-драйв новых автомобилей на асфальте и во внедорожных условиях.
Выставка пройдет на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» в специально построенном для него экспо-центре, где автосалон получит постоянную прописку. В сентябре 2017 года первый VIAS стал частью международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1PrimRingGP. Выставка стала первым совместным проектом с японской корпорацией SanEiShobo, промоутером знаменитого Токийского автосалона. Тогда за три дня на «Приморском кольце» побывали более 20 тыс. гостей и жителей Приморского края, а участниками выставки стали более 40 компаний, четверть из которых представляли крупные иностранные бренды.
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