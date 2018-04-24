BMW урезала бюджет для Франкфуртского автосалона ради технических выставок

Мировые выставочные автосалоны становятся все менее прибыльными и многие компании уже отказались от участия в экспозиции новинок.

Баварского производителя BMW можно считать одним из последних, кто решил сократить расходы на участие в автошоу во Франкфурте.

По данным немецкого издания Handelsblatt, BMW рассматривает свой бюджет из расхода только 5-6 миллионов евро на автошоу во Франкфурте в 2019 году, тогда как ранее баварцы тратили на него целых 25 миллионов евро.

Такие сокращения приведут к уменьшению количества выставочных экземпляров и занимаемой площади с 11 тысяч кв. метров до 3 тысяч кв. метров. Упор будет сделать исключительно на новые модели.

Все эти сэкономленные средства пойдут на более крупные экспозиции на технических выставках, подобных CES в Лас-Вегасе или Mobile World Congress в Барселоне, а также автосалоны в Китае.

Эта новость не противоречит сообщениям о том, что BMW выйдет из Детройтского автосалона полностью в 2019 году, вместо этого сосредоточившись на вышеупомянутых крупных технических шоу.