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Renault представил кроссовер Kadjar в специальной версии Dynamique SE Nav Edition
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Renault представил кроссовер Kadjar в специальной версии Dynamique SE Nav Edition 

Auto.Today 17 минут назад
Фото: Auto.Today
Французская компания Renault показала дополнение к модели Kadjar — специальную версию под названием Dynamique SE Nav Edition, которая уже сейчас доступна для предварительного заказа на некоторых рынках. Отмечается, поставки автомобиля начнутся в конце нынешнего месяца.
Новинка, основанная на Dynamique S, располагается между Dynamique S Nav и Signature Nav, и получает минимальную стоимость от 33 636 долларов США (на 427 долларов дешевле, нежели предшественник). Также автомобиль предлагается с ежемесячной оплатой в 298 долларов в течении трех лет с депозитом в 9 254 доллара.
Kadjar Dynamique SE Nav Edition дополняется 19-дюймовыми колесными дисками, панорамным люком на крыше и специальными системами, включая камеру заднего вида, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, передние и задние парковочные датчики, систему предупреждения о выезде из полосы и систему распознавания дорожных знаков.
Внутри присутствует обивка из натуральной кожи, хромированные акценты, кожаное рулевое косело, информационно-развлекательная система R-Link 2, двухзонный климат-контроль, регулируемое сидение водителя и складывающие задние сидения. Под капотом новинки располагается 1,2-литровый бензиновый двигатель TCe (130 лошадиных сил) или 1,5-литровый дизельный мотор dCi (110 лошадиных сил). Оба агрегата могут быть соединены с шестиступенчатой механической или с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
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