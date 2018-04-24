Audi показал тизер нового Q8

Памятуя о слабых результатах нынешнего Q7, специалисты Audi очень скрупулезно работают над будущим флагманом Q8. Сегодня немцы рискнули показать силуэт нового кроссовера, изящно подсвеченный неоновыми лампами вдоль изгибов кузова.

Правда, компания официально не подтверждает, что это именно Q8. Тизер подкреплен хэштегами #Audi #Urquattro. Но есть некоторые подсказки, которые наводят на мысли именно о Q8.

Во-первых, очевидно, что это большой кроссовер. При этом, о замене Q7 пока ничего не слышно. Во-вторых, задняя часть явно отличается от нынешнего флагмана и больше похожа на Bentley Bentayga

Пока вся информация, которая имеется, касается платформы, которую позаимствуют у Lamborghini Urus . И, судя по хэштегам, полный привод quattro никуда не денется. Остальные подробности придется ждать до презентации. Ну, или до тех пор, пока кто-то не выложит в сеть инсайд.

Презентацию, скорее всего, придется ждать до июня.

Фото: Audi