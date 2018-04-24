Серийный Audi Q8: первые официальные изображения

Немецкая компания Audi опубликовала первые официальные изображения серийного кросс-купе Q8. Мировая премьера конкурента BMW X6 может состояться уже завтра, в рамках пекинского автосалона 2018 года.

Изображения нового серийного кросс-купе Audi Q8 появились на страничках немецкого производителя в социальных сетях Facebook и Twitter. Никакой информации о новинке пока нет. Мало того, сейчас даже неизвестно точное место премьеры машины. Не исключено, что мировой дебют внедорожника состоится в Пекине.

В настоящее время известно, что новая стильная модель сегмента SUV построена по мотивам концепта, который немецкая марка показала в прошлом году. Стоит напомнить, что у прототипа также имеется спортивная модификация Audi Q8 Sport Concept.

Porsche Cayenne и В основе нового стильного внедорожника Audi Q8, скорее всего, лежит платформа MLB Evo. Как известно, на этой «тележке» построены такие машины, как Audi Q7 Volkswagen Touareg . Ожидается, что для кросс-купе будут доступны бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридная силовая установка.

Помимо всего прочего, у новинки будет «заряженная» версия Audi SQ8. В этом исполнении автомобиль получит силовую установку от модели Audi SQ7 . Речь идёт о 4,0-литровом моторе V8 с наддувом (два турбокомпрессора и электрический нагнетатель). Отдача — 435 сил. Трансмиссия — 8АКП. Однако ходят слухи, что Audi SQ7 будет оснащён 3,0-литровым дизелем V6 и электромотором. Суммарная отдача — 470 сил.

Остаётся лишь набраться терпения и дождаться официальной премьеры новинки.