Максимальная скорость нового Chevrolet Corvet ZR1 достигнет 340 км/ч

Французский автопроизводитель Chevrolet официально подтвердил, что Corvet ZR1 2019 будет развивать максимальную скорость 340 км/ч и продемонстрировал это на двух тестовых прогонах на испытательной трассе Papenberg в Германии.

Кадры видео заполнена гоночной трассой и показывает скорость авто в реальном времени сверху, вид автомобиля из одного угла и выбор числа оборотов и передач в другом углу.

Chevy использовал ZR1 со стандартной установкой крыла. Опция High Wing, оптимизированная для гоночной трассы, снизилась бы на 15 км/ч от максимальной скорости автомобиля.

Первый запуск ZR1 поразил 345 км/ч на седьмой передаче со скоростью около 5400 об/мин. Второй прогон медленнее на скорости 337 км/час, на этот раз около 5 300 об / мин на седьмой передаче.

Причина таких перепадов показателей состоит в изменении ветра, который влияет на максимальную скорость, особенно если происходит измерение сотых км/ч.

В режиме максимальной скорости также показано, как легко ZR1 может достичь пиковой скорости. Внутри салона все выглядит безмятежно, но это, правда, когда ZR1 находится на гладкой тестовой дорожке.

Мощность генерирует 6,2-литровый двигатель V8 LT5 с наддувом, который развивает 755 лошадиных сил при 6300 об/мин и огромный максимальный крутящий момент 969 Нм при 4400 об/мин. Передачи включают в себя 7-ступенчатое руководство с активным совпадением оборотов или «автомат» с восемью скоростями.