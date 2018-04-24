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Максимальная скорость нового Chevrolet Corvet ZR1 достигнет 340 км/ч
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Максимальная скорость нового Chevrolet Corvet ZR1 достигнет 340 км/ч 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Французский автопроизводитель Chevrolet официально подтвердил, что Corvet ZR1 2019 будет развивать максимальную скорость 340 км/ч и продемонстрировал это на двух тестовых прогонах на испытательной трассе Papenberg в Германии.
Кадры видео заполнена гоночной трассой и показывает скорость авто в реальном времени сверху, вид автомобиля из одного угла и выбор числа оборотов и передач в другом углу.
Chevy использовал ZR1 со стандартной установкой крыла. Опция High Wing, оптимизированная для гоночной трассы, снизилась бы на 15 км/ч от максимальной скорости автомобиля.
Первый запуск ZR1 поразил 345 км/ч на седьмой передаче со скоростью около 5400 об/мин. Второй прогон медленнее на скорости 337 км/час, на этот раз около 5 300 об / мин на седьмой передаче.
Причина таких перепадов показателей состоит в изменении ветра, который влияет на максимальную скорость, особенно если происходит измерение сотых км/ч.
В режиме максимальной скорости также показано, как легко ZR1 может достичь пиковой скорости. Внутри салона все выглядит безмятежно, но это, правда, когда ZR1 находится на гладкой тестовой дорожке.
Мощность генерирует 6,2-литровый двигатель V8 LT5 с наддувом, который развивает 755 лошадиных сил при 6300 об/мин и огромный максимальный крутящий момент 969 Нм при 4400 об/мин. Передачи включают в себя 7-ступенчатое руководство с активным совпадением оборотов или «автомат» с восемью скоростями.
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