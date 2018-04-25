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Самый мощный Chevrolet Corvette разогнали до 346 км/ч
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Самый мощный Chevrolet Corvette разогнали до 346 км/ч 

Motor.ru 36 минут назад
Фото: Motor.ru
Суперкар Chevrolet Corvette ZR1, который является мощнейшим вариантом модели, смог разогнаться до 346 километров в час. До этого момента производитель называл лишь ориентировочную максимальную скорость автомобиля.
Тестовые заезды суперкара прошли на полигоне в немецком Папенбурге. Для того, чтобы автомобиль смог достичь реальной максимальной скорости с него сняли массивное заднее антикрыло, которое как увеличивает прижимную силу при езде по треку, так и повышает аэродинамическое сопротивление на прямиках.
Во время первого заезда Chevrolet Corvette ZR1 разогнался до 346 километров в час, а во втором — до 338 километров в час. Средняя скорость составила 341 километр в час.
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Суперкар оснащается 6,2-литровой «восьмеркой» с механическим нагнетателем, выдающей 765 лошадиных сил. С нуля до 96 километров в час машина может ускоряться за 2,85 секунды, а до 160 километров в час — за шесть секунд. За 10,6 секунды купе проезжает 402-метровую дрэговую прямую.
Версия ZR1 дебютировала в конце прошлого года. Для модели предлагаются два вида заднего антикрыла, которые различаются степенью генерируемой прижимной силы. Также машина доступна с активными амортизаторами с магнитореологической жидкостью и спортивными покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2.
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