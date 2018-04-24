10 лет Jaguar Land Rover: как индусы спасли автомобильное наследие Британии

Многим, наверное, кажется, что два британских премиальных бренда — Jaguar и Land Rover — всегда шли рука об руку. Однако это не так. В 2018 году компания празднует лишь свое 10-летие, причем своему рождению она обязана мировому кризису 2008-го.

Формально бренды объединись еще в 2000-м году, когда бедствующий Rover купил Ford , который к тому моменту уже на протяжении десятилетия владел Jaguar. На стыке веков обе британских марки, а также Volvo Aston Martin были объединены в одну премиальную структуру — Premier Automotive Group. Однако группа PAG прибыли приносить не стремилась, и, как только грянул ипотечный кризис, она сразу потянула Ford на дно. Volvo, пусть и временно, удалось сохранить, а вот Jaguar и Land Rover сразу были выставлены на продажу, причем одним пакетом. В Европе покупателей на них не нашлось, и тогда британцев продали в бывшую колонию за $2,3 млрд индийскому гиганту Tata Motors. Интересно, что с момента, когда Ford передал права в Индию, Jaguar Land Rover ни разу еще не приносила убытков. В Tata весьма разумно распорядились имеющимися мощностями, пожали плоды от пятимиллиардных детройтских вливаний в Jaguar, наладили производство новинок, и — вуаля­ ­— получился самый успешный антикризисный проект десятилетия в автомобильном бизнесе.

Спустя 10 лет после объединения Jaguar Land Rover все так же успешна: в прошлом году в мире было продано более 620 000 автомобилей, что на 7% больше показателей 2016 года и втрое выше продаж за 2009 год. Причем прирост обеспечил в основном Jaguar, тогда как реализация Land Rover, обеспечивающего 70% продаж компании, осталась на прежнем уровне. Подъем зафиксирован во многом благодаря растущим рынкам Китая и США, а вот в России цифры оказались примерно за уровне 2016 года. При этом значительный прирост продаж отмечен у Jaguar F-PACE (21%), Land Rover Discovery Sport (11%) и Range Rover Evoque, чьи показатели выросли почти вдвое, на 42%. Дальнейший рост, как считают в JLR, обеспечит ряд премьер, планирующихся на 2018-й.

В преддверии юбилея компании генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Вячеслав Кузяков встретился с Forbes Life и рассказал о текущих делах и поделился подробностями празднования юбилея JLR.

— Как вы оцениваете предыдущее десятилетие для компании?

— Можно смело утверждать, что слияние двух британских брендов — Jaguar и Land Rover — привело к позитивным результатам. Сложно предположить, как сложились бы судьбы брендов по отдельности.

— Как будете праздновать?

— Планируем большое количество мероприятий в течение года, у нас полно идей. Конечно, будут и экспедиции, и роудшоу. В марте уже прошла юбилейная экспедиция «Открывая Россию» в Якутии. Также мы надеемся поставить рекорд Гиннеса, устроив самый большой парад автомобилей Land Rover на Третьем транспортном кольце. (В ночь с 21 на 22 апреля на Третьем транспортном кольце собралось 2152 автомобиля Land Rover. Событие приурочено к 70-летию Land Rover, решение о признании рекорда Guinness World Record примет в июне 2018 года. — Forbes Life).

— Каким вы видите будущее компании в следующие 10 лет?

— Jaguar Land Rover будет придерживаться стратегии уверенного развития. В первую очередь она основывается на выпуске новых продуктов, в которые мы уже сейчас вкладываем существенные инвестиции. Также для концерна важно удержать надежные отношения со своими партнерами и наладить новые успешные и эффективные связи. И, наконец, поддержать и закрепить качество клиентского сервиса на безупречном уровне. Также мы сделали ставку на технологии будущего.

Начиная с 2020 года все новые модели Jaguar и Land Rover будут доступны в версии с электродвигателем.

По своему усмотрению клиенты смогут оформить заказ как на классические, так и на совершенно новые модели и установить на них электрический мотор.

— Вы правда думаете, что за электричеством будущее?

— Да. Но несмотря на это, потенциал электрокаров и гибридов на данный момент весьма ограничен. И мировому рынку вообще, и российскому в частности предстоит пройти непростой и долгий путь, чтобы полностью перейти к электрификации. Поэтому мы ни в коем случае не отказываемся от бензиновых и дизельных силовых установок. Но процесс электрификации начался, даже в России.

— Многие автопроизводители в России сетуют, что на Россию не дают квот, так как не понятно, раскупят модели или нет, а даже если купят, то прибыль все равно будет ниже, чем на других рынках. Получается, выгоднее отдать квоты другой стране. Есть ли у вас такая проблема и как с ней бороться?

— Безусловно, российский рынок имеет свои сложности, но это не отменяет его преимуществ перед другими регионами. Кроме того, российский рынок обладает внушительным потенциалом и для наших будущих моделей, электрокаров и гибридных автомобилей. Причем они не просто вызывают интерес у наших клиентов. Это направление всячески поддерживается с разных сторон: и предпринимателями, и государством. Мы уверены, что уже в ближайшие годы инфраструктура для электрокаров, которая сейчас уверенно развивается, станет неотъемлемой частью жизни россиян. Вместе с тем, надо помнить, что рынок в России восстанавливается неоднородно, и премиальный сегмент отстает от общего роста. Даже несмотря на то, что Jaguar Land Rover выводит много новых моделей и постоянно представляет обновления существующих линеек, необходимо внимательно анализировать рынок и стимулировать потребительский спрос. В любом случае, дефицита автомобилей нет. Мы запустили платформу JLR Connect, где представлены все автомобили в наличии на территории РФ.

Если найдете подходящий вариант в Новосибирске, мы пригоним вам его в Москву.

— А если клиент хочет что-то эксклюзивное?

— Если ни один вариант не подойдет, мы доставим необходимую комплектацию в течение 2-3 месяцев.

— Расскажите о ценах.

— Мы стремимся сохранить цены своих автомобилей на приемлемом уровне, поэтому прикладываем все усилия, чтобы сдержать их рост. В этом году, в связи с рядом экономических факторов, мы вынуждены увеличить стоимость автомобилей. Рост составит в среднем 2,5% в зависимости от модели. Наша основная задача — сохранить конкурентное преимущество перед другими брендами, а лучшим способом для этого остается комбинация высокого отношения качества к цене.

— В октябре 2017-го поступил в продажу долгожданный Range Rover Velar. Как вы оцениваете его российский дебют?

— На наш взгляд, премьера прошла прекрасно. Мы провели интересную кампанию, в рамках которой опробовали ряд нестандартных решений. Одним из наиболее интересных стала интеграция с Яндекс. Навигатором: в интерфейсе программы, помимо классических уведомлений, появилась возможность поменять обычную стрелку навигатора на мини-модель Velar, а также посмотреть рекомендации по стилю езды в зависимости от погодных условий. Range Rover Velar быстро завоевал интерес клиентской аудитории.

— Рынок SUV постепенно захватывают Jaguar F-Pace и I-Pace. Не отнимает ли Jaguar клиентов у дружественного бренда Land Rover? Раньше граница между двумя брендами была более четко очерчена.

— Думаю, что клиент сам решит, что ему больше нужно — внедорожник или спортивный кроссовер, все-таки разница есть. F-Pace очень агрессивный и внешне, и в управлении, и не обладает такими внедорожными качествами, как, к примеру Discovery. Хотя переходы из стана Land Rover в стан Jaguar мы порой наблюдаем — это происходит прямо в салонах.

— Создалось впечатление, что в обновленном Range Rover не так и много обновлений. Парируете?

— Мне легко об том говорить, ведь я не так давно пересел на Range Rover 2018 модельного года. Мне больше всего понравилась настройки мультимедиа, новые решения по управлению настройками сидений, да и обновленная головная оптика привлекает взгляды. Ну и не забывайте, что у нас появилась гибридная версия, которой раньше не было на рынке. Это помогло привлечь новую аудиторию.

— Мы все еще ждем запуска завода в Словакии. Есть ли подробности, будет ли продукция с него поставляться в Россию? Не ухудшит ли это продажи? Ведь истинно британский автомобиль должен собраться только на островах.

— Он скоро откроется, и мы будем получать автомобили в том числе и из Словакии. Мы очень ждем этого открытия. Это будет не первый случай, когда продукция Jaguar Land Rover производится вне Братании: тот же I-Pace собирается в Австрии. Не вижу в этом проблемы. Завод в Словакии построен по самым новым технологиям с нуля, и это куда лучше, чем модернизированный старый.

— При этом прошла информация, что Jaguar Land Rover планирует снизить объемы производства на заводе в Хейлвуде. Всему виной Brexit?

— Это всего лишь домыслы. Пока не очень понятно, как процесс выхода затронет автомобильный рынок. Мы, конечно, сделаем все, чтобы на потребителях Brexit никак не сказался.