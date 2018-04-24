Cadillac готовит обновление XT5

Обновление кроссовера Cadillac XT5 запланировано на 2020 год. Рестайлинговый прототип сфотографировали на полигоне в Милфорде. Судя по элементам, закрытым камуфляжем, обновление затронет решетку радиатора, бампера и дверь багажника.

Скорее всего, под защитой прячется дизайн, вдохновленный концепцией Escala, представленной в 2016 году. Новые передний бампер и решетка радиатора станут одними из самых значительных изменений.

Одно из самых больших обновлений может быть под капотом. По слухам, новый XT5 предлагает 2,0-литровый двигатель со встроенным двигателем с турбонаддувом, а так же 3,6-литровый V6 мощностью 310 л.с. На счет гибридной системы пока данных нет никаких. Штука полезная, так как снижает расход до отметки 7,9 литра на 100 километров. Cadillac почему-то предлагает ее только в Китае.

В кабине Cadillac должен добавить еще несколько новых для XT5 технологий. Возможно, что внедорожник может поставляться с рядом новых электронных средств контроля движения, в том числе с частичной системой самозапуска Super Cruise для автомагистралей. пока Super Cruise зарезервирован для седана CT6, но Cadillac уже подтвердил, что технология может быть использована для XT4 и XT5.

Новый Cadillac XT5 будет по-прежнему строиться на заводе в Гринс-Спринг-Хилл, штат Теннесси. Дебют состоится в начале 2019 года в Детройте, а в продажу модель пойдет в 2020 году.