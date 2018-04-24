Ещё
Cadillac готовит обновление XT5
Далее:
Читайте также:
Ещё

Cadillac готовит обновление XT5 

Car-Mania 1 час назад
Фото: motor1.com
Обновление кроссовера Cadillac XT5 запланировано на 2020 год. Рестайлинговый прототип сфотографировали на полигоне в Милфорде. Судя по элементам, закрытым камуфляжем, обновление затронет решетку радиатора, бампера и дверь багажника.
Скорее всего, под защитой прячется дизайн, вдохновленный концепцией Escala, представленной в 2016 году. Новые передний бампер и решетка радиатора станут одними из самых значительных изменений.
Одно из самых больших обновлений может быть под капотом. По слухам, новый XT5 предлагает 2,0-литровый двигатель со встроенным двигателем с турбонаддувом, а так же 3,6-литровый V6 мощностью 310 л.с. На счет гибридной системы пока данных нет никаких. Штука полезная, так как снижает расход до отметки 7,9 литра на 100 километров. Cadillac почему-то предлагает ее только в Китае.
В кабине Cadillac должен добавить еще несколько новых для XT5 технологий. Возможно, что внедорожник может поставляться с рядом новых электронных средств контроля движения, в том числе с частичной системой самозапуска Super Cruise для автомагистралей. пока Super Cruise зарезервирован для седана CT6, но Cadillac уже подтвердил, что технология может быть использована для XT4 и XT5.
Новый Cadillac XT5 будет по-прежнему строиться на заводе в Гринс-Спринг-Хилл, штат Теннесси. Дебют состоится в начале 2019 года в Детройте, а в продажу модель пойдет в 2020 году.
Car-Mania: последние новости
6 дефектных Мерседесов Mazda за дизель Шпионские снимки кабины нового Volkswagen Golf
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов3
Россиян заставят сдавать на права по-новому34
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя1
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение