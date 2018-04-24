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Kia будет продавать в России новый недорогой кроссовер
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Kia будет продавать в России новый недорогой кроссовер 

Карельские вести 39 минут назад
Фото: Карельские вести
Корейская марка готовит к дебюту еще один «паркетник» B-класса. Модель доберется и до нашего рынка.
На данный момент Kia продает в России только один кросс сегмента B, да и тот «вседорожником» можно назвать с натяжкой. Речь идет о модели Soul, которая, по сути, все же является хэтчбеком. В европейской гамме бренда есть компактный «паркетник» Stonic, построенный на базе «старосветского» Rio, а в Китае уже давно представлен кроссовер KX3, являющийся «братом» Hyundai Creta (в Поднебесной модель зовется ix25). Ранее в Kia заявили, что ни Stonic, ни KX3 в России предлагать не планируют. Однако марка разрабатывает новый кроссовер В-класса, и вот эта модель доберется до нашего рынка.
«Сейчас Kia делает качественный рывок в отношении моделей B-SUV. Мы представили модель Stonic, но она ориентирована на западноевропейский рынок, имеет более сложную технологическую начинку, а значит, дороже. И вряд ли это соответствует ожиданиям российских клиентов. Теперь в планах Kia появление глобальной модели в сегменте B-SUV — она-то и придет в свое время в Россию», — рассказал в интервью порталу Autogoda Чжон Вон Чжон, президент российского подразделения Kia.
Топ-менеджер не раскрыл подробностей о будущей новинке, нет данных даже о сроках премьеры кроссовера. При этом Чжон Вон Чжон отметил, что «паркетник» станет «одним из лучших предложений в сегменте, идеально выверенным с учетом особенностей российского рынка, привычек и вкусов автомобилистов страны».
Для успешных продаж в России машина должна быть локализована, и в Kia об этом прекрасно знают — все модели марки, представленные на нашем рынке, выпускают в РФ: седаны и кросс-хэтчи Rio производят в Санкт-Петербурге (там же налажен выпуск Hyundai Solaris и Creta), а остальные автомобили собирает калининградский завод «Автотор».
Не исключено, что новый «паркетник» унифицируют с Creta. Кстати, у Крета, помимо китайского KX3, скоро может появиться еще один «родственник». Так, в начале этого года Kia представила в Индии концепт SP, который в 2019-м превратится в серийную модель. По неофициальным данным, у товарного воплощения SP Concept будет та же агрегатная база, что и у Hyundai Creta. Пока этот кросс Kia заявлен только для индийского рынка, но, вполне возможно, что именно он станет глобальным B-SUV, который позже, собственно, доберется и до России.
По материалам: www.kolesa.ru
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