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Infiniti представила новую платформу электромобилей Q Inspiration
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Infiniti представила новую платформу электромобилей Q Inspiration 

Car.ru 35 минут назад
Фото: Car.ru
Новая разработка от Infiniti основана на концепте Q Inspiration.
Он был продемонстрирован в начале этого года на автошоу в Детройте.
Ожидается, что внедряемая платформа ляжет основой для пяти новых моделей, предназначенных рынку Китая. В японской компании говорят, что очень хорошо относятся к данной азиатской стране и учли потребности ее потребителей.
В планах бренда выпускать по новинке в течение ближайших 5 лет.
Первым планируется вывести на рынок Infiniti EV. Его премьера ожидалась в 2021 году, однако производитель решил поторопить события. В результате премьера намечается на 2019.
Когда Q Inspiration показывался впервые, многие обратили внимание на параметры данного седана. Массивная платформа и салон без особых излишеств, которые отличают плавающая электронная панель и массивный дисплей управления.
Несмотря на объявленные планы по EV, его технические детали пока неизвестны. В частности неясно, какой именно тип силовой электрической установки получит автомобиль.
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