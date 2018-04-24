Infiniti представила новую платформу электромобилей Q Inspiration

Новая разработка от Infiniti основана на концепте Q Inspiration.

Он был продемонстрирован в начале этого года на автошоу в Детройте.

Ожидается, что внедряемая платформа ляжет основой для пяти новых моделей, предназначенных рынку Китая. В японской компании говорят, что очень хорошо относятся к данной азиатской стране и учли потребности ее потребителей.

В планах бренда выпускать по новинке в течение ближайших 5 лет.

Первым планируется вывести на рынок Infiniti EV. Его премьера ожидалась в 2021 году, однако производитель решил поторопить события. В результате премьера намечается на 2019.

Когда Q Inspiration показывался впервые, многие обратили внимание на параметры данного седана. Массивная платформа и салон без особых излишеств, которые отличают плавающая электронная панель и массивный дисплей управления.

Несмотря на объявленные планы по EV, его технические детали пока неизвестны. В частности неясно, какой именно тип силовой электрической установки получит автомобиль.