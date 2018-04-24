Ещё
Infiniti разработает платформу специально для электрокаров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Infiniti разработает платформу специально для электрокаров 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Infiniti объявила о разработке совершенно новой платформы для электромобиля, созданного по мотивам концепт-кара Q Inspiration. Этот прототип дебютировал минувшей зимой на автосалоне в Детройте. Об этом на пресс-конференции накануне открытия автосалона в Пекине рассказал президент производителя Рональд Крюгер.
На новой платформе планируется создать сразу несколько моделей, первую из которых представят в 2021 году. Одной из них и станет седан с внешностью концепт-кара Q Inspiration — его производство развернут в Пекине. Конструкция новой платформы предусматривает возможность создания машин как с полностью электрической «начинкой», так и гибридов с бортовым «удлинителем хода» e-Power в виде компактного бензинового мотора.
По словам Крюгера, концепт Q Inspiration стал первым примером нового дизайнерского языка компании. По его словам, прототип создавался с учетом вкусов китайских потребителей — поэтому подобный автомобиль должен быть динамичным, просторным и выглядеть спортивно.
При этом сам концепт электромобилем не был вовсе: под капотом находился турбомотор VC-Turbo c переменной степенью сжатия, который потом использовали на кроссовере QX50 второго поколения. Машина стала первым Infiniti, разработанным под руководством нового шеф-дизайнера марки Карима Хабиба, до этого занимавшего аналогичную должность в BMW.
Motor.ru: последние новости
Volvo научит смартфоны влиять на атмосферу и запах в машине Появились подробности о кроссовере на замену Mitsubishi Lancer Nissan Qashqai разогнался до 383 километров в час
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
В Европе начали продавать универсалы Lada Vesta
Казахстан закрыл границу с Россией81
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Два внедорожника против русского бездорожья
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение