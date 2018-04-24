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Продажи PSA за I квартал выросли на 44%
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Продажи PSA за I квартал выросли на 44% 

Прайм 2 часа назад
Продажи французского автомобильного концерна PSA Group с учетом приобретения Opel/Vauxhall по итогам первого квартала 2018 года увеличились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 44,2% и составили 1,052 миллиона автомобилей, говорится в отчете компании.
PSA отмечает, что это рекордно высокий показатель для компании. «В 2018 году компания ожидает, что автомобильный рынок Европы будет стабильным, Латинской Америки — вырастет на 4%, России — на 10%, Китая — на 2%», — говорится в сообщении.
Продажи Opel/Vauxhall по итогам квартала составили 274,679 тысячи автомобилей.
Компания отмечает рост продаж во всех регионах. Наибольший рост продаж (с учетом показателей Opel/Vauxhall) зафиксирован в странах Европы — на 65,7%, до 770,958 тысячи машин. Продажи автомобилей марки Peugeot по итогам квартала выросли на 7%, до 509,5 тысячи машин.
Выручка компании с учетом Opel/Vauxhall за квартал составила 18,2 миллиарда евро, что на 42,1% выше показателя годичной давности. Выручка подразделения Peugeot Citroen DS (PCD) увеличилась на 13,3%, до 10,214 миллиарда евро.
В марте 2017 года стало известно, что PSA покупает у американского автогиганта General Motors (GM) Opel/Vauxhall и европейский бизнес GM Financial. В начале июля Еврокомиссия одобрила сделку. Opel/Vauxhall были оценены в 1,3 миллиарда евро, а GM Financial — в 900 миллионов. В августе GM закрыл сделку по продаже Opel/Vauxhall.
PSA (прежнее название — PSA Peugeot Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.
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