BMW анонсировал первый электрокроссовер

Несколько лет назад концерн BMW запустил суббренд i, под которым выпускаются экологически чистые модели. Пока их всего две — городской хэтчбек i3 и спорткар i8. Третий автомобиль представят в Пекине в ближайшие часы.

Анонсировали премьеру баварцы скромным тизером и оглашением названия. BMW iX3 получит сросшиеся «ноздри» решетки радиатора и, очевидно, полностью электрическую силовую установку. Заявленный запас хода вряд ли окажется меньше 400 километров. Это сегодняшний «приличный» минимум.

Другие подробности об автомобиле пока неизвестны. Название модели может намекать как на родство с обычным «икс-третьим» только по габаритам, так и на общность кузова. Хотя последнее маловероятно. Сейчас выгоднее и разумнее строить перспективные электромобили на абсолютно новых платформах, разработанных специально под этот тип силовой установки.

В серию BMW iX3 пойдет в 2020 году.