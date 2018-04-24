Ещё
BMW анонсировал первый электрокроссовер
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW анонсировал первый электрокроссовер 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Несколько лет назад концерн BMW запустил суббренд i, под которым выпускаются экологически чистые модели. Пока их всего две — городской хэтчбек i3 и спорткар i8. Третий автомобиль представят в Пекине в ближайшие часы.
Анонсировали премьеру баварцы скромным тизером и оглашением названия. BMW iX3 получит сросшиеся «ноздри» решетки радиатора и, очевидно, полностью электрическую силовую установку. Заявленный запас хода вряд ли окажется меньше 400 километров. Это сегодняшний «приличный» минимум.
Другие подробности об автомобиле пока неизвестны. Название модели может намекать как на родство с обычным «икс-третьим» только по габаритам, так и на общность кузова. Хотя последнее маловероятно. Сейчас выгоднее и разумнее строить перспективные электромобили на абсолютно новых платформах, разработанных специально под этот тип силовой установки.
В серию BMW iX3 пойдет в 2020 году.
CarClub: последние новости
Lada Vesta Cross: названа дата начала продаж Land Rover возродит имя Freelander Что покажут на Пекинском автосалоне: главные премьеры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Два внедорожника против русского бездорожья
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение