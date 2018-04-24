Audi A6 allroad quattro выигрывает в конкурсе «Auto Bild Allrad» 

Audi A6 allroad quattro с внедорожным характером доминирует в категории «кроссовер». Речь о конкурсе «Allradautos des Jahres» от журнала «Auto Bild Allrad».
Audi A6 allroad quattro имеет оглушительный успех, что подтверждают читатели крупнейшего в Европе журнала об авто с полным приводом «Auto Bild Allrad». Именно этот немецкий универсал с задатками кроссовера выбрали в качестве победителя в категории «Кроссоверы». Церемония вручения награды состоялась вечером 18 апреля во Франкфурте-на-Майне.
В конкурсе от «Auto Bild Allrad» приняли участие 219 моделей, разнесённых по десяти категориям. Читатели могли проголосовать за своего фаворита в каждой из категорий. В зачёте «Кроссоверы» Audi A6 allroad quattro обыграл 13 соперников, набрав 13,35 процента голосов.
Победа для бренда с четырьмя кольцами в 2018-м году — это привычное дело. Так, «Auto Bild Allrad» проводит данный конкурс с 2002 год, и только за последние десять лет модели Audi 19 раз занимали верхнюю ступеньку подиума. Например, семь раз это делал Audi A4 quattro.