Audi A6 allroad quattro выигрывает в конкурсе «Auto Bild Allrad»

Audi A6 allroad quattro с внедорожным характером доминирует в категории «кроссовер». Речь о конкурсе «Allradautos des Jahres» от журнала «Auto Bild Allrad».

Audi A6 allroad quattro имеет оглушительный успех, что подтверждают читатели крупнейшего в Европе журнала об авто с полным приводом «Auto Bild Allrad». Именно этот немецкий универсал с задатками кроссовера выбрали в качестве победителя в категории «Кроссоверы». Церемония вручения награды состоялась вечером 18 апреля во Франкфурте-на-Майне.

В конкурсе от «Auto Bild Allrad» приняли участие 219 моделей, разнесённых по десяти категориям. Читатели могли проголосовать за своего фаворита в каждой из категорий. В зачёте «Кроссоверы» Audi A6 allroad quattro обыграл 13 соперников, набрав 13,35 процента голосов.