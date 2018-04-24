Чемпион DTM Рене Раст попробует силы за рулём Audi RS 3 LMS 

Заводской пилот Audi примет участие по «дикой карте» в одном из уик-эндов WTCR — FIA World Touring Car Cup.
Рене Раст, который выиграл титул чемпиона DTM в прошлом году в дебютном для себя самого сезоне, впервые будет участвовать в гонках на Audi RS 3 LMS. В результате 31-летний заводской гонщик Audi 10 по 13 мая и в Туринге поедет, и в кокпите Audi R8 LMS будет вести спор за победу в 24-часовом марафоне. Сложные и напряжённые выходные его ждут. Но интересные выходные!
Получение Растом «дикой карты» ещё больше повысит привлекательность чемпионата FIA WTCR. Нужно отметить, что в первенстве этом шесть автомобилей Audi RS 3 LMS едут на постоянной основе. Машину категории TCR от Audi Sport Рене Расту предстоит пилотировать на сложнейшем треке — на Нюрбургринге. Впрочем, для Рене данный автодром отлично знаком. На Audi R8 LMS он постоянно участвует тут в 24-часовой гонке. В 2014 году вместе со своими товарищами по команде он даже добился победы в общей классификации и установил рекорд трассы, который до сих пор не побит.
"Рене будет управлять нашим автомобилем GT3 и дополнительно решать задачи в чемпионате WTCR", — говорит Крис Рейнке, глава Audi Sport Customer Racing.
Раст почти всю свою карьеру проводит с Volkswagen Group. Он стал чемпионом ADAC Volkswagen Polo Cup по итогам сезона-2005, занял второе место в Seat Leon Supercopa 2006, потому ещё знаком с гоночными автомобилями, отличающимися передним приводом. Впоследствии он пересел на Porsche и Audi. На Нюрбургринге в мае он будет управлять 340-сильной Audi RS 3 LMS, выставленной специально для него коллективом Audi Sport Team WRT.