Седан Mercedes A-Class: первое фото

Портал carnewschina.com первым опубликовал снимок серийного седана А-класса. Эту машину немцы анонсировали достаточно давно и даже показали соответствующий концепт год назад. А в Пекине мы наконец-то увидим товарный вариант.

Сообщается, что в Поднебесной сразу покажут автомобиль с удлиненной колесной базой. Такое здесь в порядке вещей даже для компактных седанов и вседорожников. Пока неясно, на каких еще рынках появится седан Mercedes A-Class. Конкуренты из BMW , например, оставили седан первой серии привилегией Китая. Возможно, та же участь уготована и маленькому «Бенцу».

Четырехдверный А-класс повезут турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра. Коробка передач — 7-ступенчатый преселективный робот. За доплату передний привод сменится полным. Сборкой новинки займется СП Beijing-Benz. Что касается хэтчбека, то он уже доступен для заказа в России по цене от 1,72 миллиона рублей.