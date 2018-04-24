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Седан Mercedes A-Class: первое фото
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Седан Mercedes A-Class: первое фото 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Портал carnewschina.com первым опубликовал снимок серийного седана А-класса. Эту машину немцы анонсировали достаточно давно и даже показали соответствующий концепт год назад. А в Пекине мы наконец-то увидим товарный вариант.
Сообщается, что в Поднебесной сразу покажут автомобиль с удлиненной колесной базой. Такое здесь в порядке вещей даже для компактных седанов и вседорожников. Пока неясно, на каких еще рынках появится седан Mercedes A-Class. Конкуренты из BMW, например, оставили седан первой серии привилегией Китая. Возможно, та же участь уготована и маленькому «Бенцу».
Четырехдверный А-класс повезут турбомоторы объемом 1,4 и 2,0 литра. Коробка передач — 7-ступенчатый преселективный робот. За доплату передний привод сменится полным. Сборкой новинки займется СП Beijing-Benz. Что касается хэтчбека, то он уже доступен для заказа в России по цене от 1,72 миллиона рублей.
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