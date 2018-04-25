Toyota представила новый компактный кроссовер IZOA

Компания Toyota выводит на китайский авторынок новый компактный кроссовер под названием IZOA, представляющий собой адаптированную версию «паркетника» C-HR для «Поднебесной».

Несмотря на общие сходства, новинка будет несколько отличаться от своего донора, по крайней мере с точки зрения габаритов. Длина кроссовера составит 4405 мм, что на 45 мм больше, чем у C-HR. ширина — 1795 мм, высота — 1565 мм, колесная база — 2640 мм, клиренс — 178 мм.

В салоне нового IZOA появится модернизированная мультимедийная система Baidu CarLife, а в список оснащения войдет система стабилизации, до семи подушек безопасности, кнопка Start/Stop, климат-контроль, электронный стояночный тормоз и новомодный «парящий» дисплей мультимедийной системы.

Приводить в движение эту модель будет 2-литровый бензиновый атмосферный двигатель с отдачей в 171 лошадиную силу (205 Нм), сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или бесступенчатым «вариатором». Привод — только передний.