Ещё
Toyota представила новый компактный кроссовер IZOA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota представила новый компактный кроссовер IZOA 

Daily-Motor 46 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Toyota выводит на китайский авторынок новый компактный кроссовер под названием IZOA, представляющий собой адаптированную версию «паркетника» C-HR для «Поднебесной».
Несмотря на общие сходства, новинка будет несколько отличаться от своего донора, по крайней мере с точки зрения габаритов. Длина кроссовера составит 4405 мм, что на 45 мм больше, чем у C-HR. ширина — 1795 мм, высота — 1565 мм, колесная база — 2640 мм, клиренс — 178 мм.
В салоне нового IZOA появится модернизированная мультимедийная система Baidu CarLife, а в список оснащения войдет система стабилизации, до семи подушек безопасности, кнопка Start/Stop, климат-контроль, электронный стояночный тормоз и новомодный «парящий» дисплей мультимедийной системы.
Приводить в движение эту модель будет 2-литровый бензиновый атмосферный двигатель с отдачей в 171 лошадиную силу (205 Нм), сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или бесступенчатым «вариатором». Привод — только передний.
Daily-Motor: последние новости
Renault Logan и Sandero вскоре вновь обновятся Представлен седан Volvo S90 Ambience Mitsubishi Lancer возродится в виде кроссовера
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные в России иномарки
Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник
Казахстан закрыл границу с Россией81
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
МВД объяснило штрафы за езду по «выделенке» в выходные
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение