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Фотошпионы заглянули в салон нового BMW Z4
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Фотошпионы заглянули в салон нового BMW Z4 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Компания BMW пока показывала родстер Z4 второго поколения только в образе концепт-кара. На днях автопапарацци удалось запечатлеть интерьер серийного варианта машины, и он, как оказалось, от прототипа почти не отличается.
На центральном тоннеле привычно для BMW разместились переключатель ездовых режимов, шайба-контроллер системы iDrive и электронный джойстик КПП. На приборной панели привлекает взгляд блок клавиш под дефлекторами вентиляции: это новое для марки решение. Обратите внимание, что рисунок приборов на цифровом щитке тоже новый. Этот дизайн компания презентовала на прошлой неделе.
BMW Z4 разделит платформу с Toyota Supra, которая также еще не представлена. Обе машины очень ожидаемы поклонниками, но и немцы, и японцы с их выпуском не спешат. Спорткары будут заметно отличаться по дизайну внешности и интерьера, а также набором силовых агрегатов. Более того, BMW, скорее всего, окажется родстером, а Toyota — купе.
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