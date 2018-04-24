Фотошпионы заглянули в салон нового BMW Z4

Компания BMW пока показывала родстер Z4 второго поколения только в образе концепт-кара. На днях автопапарацци удалось запечатлеть интерьер серийного варианта машины, и он, как оказалось, от прототипа почти не отличается.

На центральном тоннеле привычно для BMW разместились переключатель ездовых режимов, шайба-контроллер системы iDrive и электронный джойстик КПП. На приборной панели привлекает взгляд блок клавиш под дефлекторами вентиляции: это новое для марки решение. Обратите внимание, что рисунок приборов на цифровом щитке тоже новый. Этот дизайн компания презентовала на прошлой неделе.