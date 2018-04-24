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Китайское голосовое управление приспособят для «Мерседесов», «Ауди» и «Вольво»
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Китайское голосовое управление приспособят для «Мерседесов», «Ауди» и «Вольво» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Китайский IT-гигант Alibaba будет поставлять системы искусственного интеллекта компаниям Daimler, Audi и Volvo. Разработки подразделения Alibaba A. I. Labs будут использоваться на автомобилях для китайского рынка, сообщает Automotive News.
Система позволит автовладельцам связаться со своей машиной через домашнюю «умную колонку» Tmall Genie при помощи голоса. Пока все взаимодействие возможно только на китайском языке. Из дома можно будет управлять замками, кондиционером, а также ввести в навигационную систему маршрут.
Кроме того, в систему будут встроены и некоторые диагностические возможности: например, можно будет провести диагностику двигателя, узнать зарядку батареи или уровень топлива.
Руководитель Alibaba A. I. Labs Чен Ли Цзюань рассказал, что компании еще предстоит определить дополнительные возможности системы. Он добавил, что ОС для развлекательных комплексов машин, находящаяся в разработке, также получит продвинутую систему голосового управления, в частности, с распознаванием голоса — реагировать она должна только на хозяина.
Ранее аналогичные системы получили автомобили Infiniti и Genesis. Голосовое управление у них реализовано при помощи Amazon Alexa.
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