Китайское голосовое управление приспособят для «Мерседесов», «Ауди» и «Вольво»

Audi и Китайский IT-гигант Alibaba будет поставлять системы искусственного интеллекта компаниям Daimler Volvo . Разработки подразделения Alibaba A. I. Labs будут использоваться на автомобилях для китайского рынка, сообщает Automotive News.

Система позволит автовладельцам связаться со своей машиной через домашнюю «умную колонку» Tmall Genie при помощи голоса. Пока все взаимодействие возможно только на китайском языке. Из дома можно будет управлять замками, кондиционером, а также ввести в навигационную систему маршрут.

Кроме того, в систему будут встроены и некоторые диагностические возможности: например, можно будет провести диагностику двигателя, узнать зарядку батареи или уровень топлива.

Руководитель Alibaba A. I. Labs Чен Ли Цзюань рассказал, что компании еще предстоит определить дополнительные возможности системы. Он добавил, что ОС для развлекательных комплексов машин, находящаяся в разработке, также получит продвинутую систему голосового управления, в частности, с распознаванием голоса — реагировать она должна только на хозяина.