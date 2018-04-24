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Audi TT A5 могут конвертировать в базовый A3 и кабриолет A4
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Audi TT A5 могут конвертировать в базовый A3 и кабриолет A4 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В мире, где на рынке доминируют внедорожники и кроссоверы, наличие двух кабриолетов одинакового размера в продаже, не является отличной идеей.
Audi знает об этом, и, согласно новому отчету авторитетного журнала AutoBild, немецкий производитель будет выводить как A5, так и TT, и заменит их одной новой моделью кабриолета.
Самым проблемным в плане продаж стал для Audi компактный кабрио А4. Однако бренд намерен возродить знаменитый шильдик с четырьмя кольцами в новой модели, базирующейся на А3.
Автомобиль переключится с сегодняшней дорогой продольной платформы двигателя A5 на стандартную архитектуру MQB с поперечной компоновкой двигателя.
Благодаря умным модулям новый A4 Cabrio будет примерно такого же размера, как основные конкуренты из Германии Mercedes-Benz C-Class Cabriolet и BMW 4 Series Convertible, но значительно дешевле.
Согласно источнику, по факту новый кабриолет может быть оценен производителем до 10 тысяч евро, что составляет около 12 215 тысяч долларов США.
Примечательно, но AutoBild утверждает, что новый A4 Cabrio будет спроектирован с учетом электрификации, что означает, что возможны гибридные гибридные или полностью электрические версии.
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