Dongfeng в Пекине: дальнобойное электрокупе и SUV с 200-сильным турбомотором

«Двухдверка» демонстрирует развитие дизайна и технологий китайской компании, а кроссовер — это уже серийная модель, которая выйдет на домашний рынок в текущем году.

Пекинский автосалон распахнет свои двери только завтра, 25 апреля, но некоторые компании, принимающие участие в мотор-шоу, решили раскрыть свои новинки до официального открытия. К таковым относится и Dongfeng. Главная премьера Дунфэна — концептуальное купе eπ. Буква «е» значит электропривод, а число «пи» символизирует «бесконечные возможности будущего».

Купе получило двери типа «крылья бабочки», вместо наружных зеркал установлены видеокамеры. В салоне — дисплей на всю ширину, рулевое колесо выдвигается из передней панели, если активировать ручное управление: да, у концепта есть автопилот. У eπ — две версии: электрическая и гибридная (с возможностью подзарядки). О силовых установках информации также практически нет. Известно лишь, что машина — полноприводная (вероятно, электромоторы стоят спереди и сзади), запас хода электрокара составляет 500 км, а гибрид сможет проохать 1 000 км.

Dongfeng eπ оснащен новой системой искусственного интеллекта WindLink 3.0, которая базируется на платформе Baidu DuerOS. Система может распознавать лица и речь, она также дает доступ к музыке, картам, путеводителю, данным о погоде и так далее.

В серию купе вряд ли отправят, но элементы дизайна концепта могут появиться на других будущих моделях компании.

Вторая пекинская премьера Dongfeng — кроссовер T5. Это уже товарный автомобиль, на китайский рынок он выйдет до конца текущего года.

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По материалам: www.kolesa.ru