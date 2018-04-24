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Идет работа над созданием трехтопливного LADA Largus
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Идет работа над созданием трехтопливного LADA Largus 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Группа компаний «АТС», которую мы знаем по LADA Vesta CNG с двухтопливной силовой установке, принялся за разработку трехтопливной системы для автомодели LADA Largus.
Как стало известно, конструкторская группа решает задачу по адаптации силового агрегата обсуждаемой автомодели для работы на бензине, метане, и пропане.
Планируется разместить баллон с пропаном на месте запасного колеса. Емкость с метаном разместят возле задней стенки.
С таким арсеналом автомобиль сможет пройти до 1500 километров на полной заправке.
По предварительным данным основное предназначение такого автомобиля — это техническая поддержка гоночного автомобиля LADA 4х4 CNG.
Более подробной информации о техническом оснащении трехтопливной LADA Largus и сроках ее официального представления пока что не сообщалось. Возможно данную автоновинку покажут в конце лета на московском мотор-шоу. Или ближе к концу этого года.
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