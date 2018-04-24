Идет работа над созданием трехтопливного LADA Largus

Группа компаний «АТС», которую мы знаем по LADA Vesta CNG с двухтопливной силовой установке, принялся за разработку трехтопливной системы для автомодели LADA Largus

Как стало известно, конструкторская группа решает задачу по адаптации силового агрегата обсуждаемой автомодели для работы на бензине, метане, и пропане.

Планируется разместить баллон с пропаном на месте запасного колеса. Емкость с метаном разместят возле задней стенки.

С таким арсеналом автомобиль сможет пройти до 1500 километров на полной заправке.

По предварительным данным основное предназначение такого автомобиля — это техническая поддержка гоночного автомобиля LADA 4х4 CNG.

Более подробной информации о техническом оснащении трехтопливной LADA Largus и сроках ее официального представления пока что не сообщалось. Возможно данную автоновинку покажут в конце лета на московском мотор-шоу. Или ближе к концу этого года.