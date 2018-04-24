«АвтоВАЗ» начал продавать в Европе Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross 

Первые машины появятся в Германии, Австрии и Венгрии, а до конца апреля российские авто смогут приобрести жители Словакии, Сербии и Болгарии, сообщили в компании.
В Европе автомобили доступны в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 литра, механической или автоматизированной трансмиссиями. Цены стартуют с €11 990.
Обе новые модели были сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности и отвечают нормам «Евро-6».
Ранее на европейский рынок вышел седан Lada Vesta.
«АвтоВАЗ» в сентябре прошлого года запустил серийное производство Lada Vesta SW и lada Vesta SW Cross. Автомобили дополнили модельный ряд Lada Vesta.
Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — «АвтоВАЗ» и в Ижевске — «ЛАДА Ижевский автомобильный завод». Сегодня марка представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRay, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4.