«АвтоВАЗ» начал продавать в Европе Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross

Первые машины появятся в Германии, Австрии и Венгрии, а до конца апреля российские авто смогут приобрести жители Словакии, Сербии и Болгарии, сообщили в компании.

В Европе автомобили доступны в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 литра, механической или автоматизированной трансмиссиями. Цены стартуют с €11 990.

Обе новые модели были сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности и отвечают нормам «Евро-6».

Ранее на европейский рынок вышел седан Lada Vesta

«АвтоВАЗ» в сентябре прошлого года запустил серийное производство Lada Vesta SW и lada Vesta SW Cross. Автомобили дополнили модельный ряд Lada Vesta.