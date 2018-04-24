Ещё
«АвтоВАЗ» начал продавать в Европе Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
Далее:
Читайте также:
Ещё

«АвтоВАЗ» начал продавать в Европе Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross 

Rambler News Service 46 минут назад
Первые машины появятся в Германии, Австрии и Венгрии, а до конца апреля российские авто смогут приобрести жители Словакии, Сербии и Болгарии, сообщили в компании.
В Европе автомобили доступны в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 литра, механической или автоматизированной трансмиссиями. Цены стартуют с €11 990.
Обе новые модели были сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности и отвечают нормам «Евро-6».
Ранее на европейский рынок вышел седан Lada Vesta.
«АвтоВАЗ» в сентябре прошлого года запустил серийное производство Lada Vesta SW и lada Vesta SW Cross. Автомобили дополнили модельный ряд Lada Vesta.
Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — «АвтоВАЗ» и в Ижевске — «ЛАДА Ижевский автомобильный завод». Сегодня марка представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRay, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4.
Rambler News Service: последние новости
«Рольф» расширит сеть в Петербурге за счет автоцентра «Аврора» «КамАЗ» начнет продажи снегоболотоходов в середине 2018 года В России в 2018 году начнутся продажи почти 100 новых моделей автомобилей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
Два внедорожника против русского бездорожья
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение