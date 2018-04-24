Ещё
Открыт предзаказ на «заряженный» Renault Kadjar Dynamique SE Nav Edition
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открыт предзаказ на «заряженный» Renault Kadjar Dynamique SE Nav Edition 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Французский автобренд Renault произвел спецсерию внедорожника Kadjar Dynamique SE Nav Edition. Автомодель имеет повышенные динамические характеристики.
Данная автомодификация уже предлагается в автосалонах Великобритании для предзаказов.
По силовой части автоновинку оснастили 1,2-литровым бензиновым мотором на 130 л.с. Также предлагается и агрегат-дизель на 110 л.с. В плане трансмиссии предлагается как «механика», так и коробка-автомат.
Наряду со стандартным набором современных опций, систем безопасности и помощи водителю, автомобиль оснастили панорамным люком, камерой заднего обзора, парктроником и еще некоторым полезным функционалом.
Колеса автоновинки имеют девятнадцатидюймовые диски, что безусловно повышает характеристики проходимости вседорожника.
Однако пока что не имеется достоверной информации касательно ориентировочной стоимости спецверсии Renault Kadjar.
Car.ru: последние новости
Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800000 рублей Внимание! Новая схема мошенничества с ОСАГО На тестах опять замечен обновленный седан LADA Granta
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
Два внедорожника против русского бездорожья
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение