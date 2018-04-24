Открыт предзаказ на «заряженный» Renault Kadjar Dynamique SE Nav Edition

Французский автобренд Renault произвел спецсерию внедорожника Kadjar Dynamique SE Nav Edition. Автомодель имеет повышенные динамические характеристики.

Данная автомодификация уже предлагается в автосалонах Великобритании для предзаказов.

По силовой части автоновинку оснастили 1,2-литровым бензиновым мотором на 130 л.с. Также предлагается и агрегат-дизель на 110 л.с. В плане трансмиссии предлагается как «механика», так и коробка-автомат.

Наряду со стандартным набором современных опций, систем безопасности и помощи водителю, автомобиль оснастили панорамным люком, камерой заднего обзора, парктроником и еще некоторым полезным функционалом.

Колеса автоновинки имеют девятнадцатидюймовые диски, что безусловно повышает характеристики проходимости вседорожника.