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BMW открыла российские продажи «заряженного» спорткупе М4
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BMW открыла российские продажи «заряженного» спорткупе М4
Вести.Ru
46 минут назад
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Фото:
Вести.Ru
Компания
BMW
расширила российскую линейку модификаций модели M4 Coupe — помимо стандартной двухдверки отечественным фанатом «эмок» предложили версию CS. Она оказалась почти вдвое дороже обычной. Хотя купить ее все равно, скорее всего, не получится.
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