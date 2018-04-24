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BMW открыла российские продажи «заряженного» спорткупе М4
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BMW открыла российские продажи «заряженного» спорткупе М4 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Компания BMW расширила российскую линейку модификаций модели M4 Coupe — помимо стандартной двухдверки отечественным фанатом «эмок» предложили версию CS. Она оказалась почти вдвое дороже обычной. Хотя купить ее все равно, скорее всего, не получится.
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