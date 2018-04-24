Mercedes подготовил красный «Майбах» для китайцев

В преддверии Пекинского автосалона Mercedes-Maybach рассекретил концепт роскошного электрического лифтованного седана, выполненного в ретростиле.

Прототип под названием Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury снабжён четырьмя синхронными электромоторами с постоянными магнитами суммарной мощностью 750 л. с. (550 кВт) и может разгоняться до 250 км/ч. Запас энергии хранится в плоской батарее на 80 kWh, расположенной под полом электромобиля. На одной зарядке « Майбах » может проезжать более 300 км, при этом для зарядки аккумулятора «на 100 км пути» требуется всего пять минут.

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury имеет весьма специфическую внешность с отсылками к классическим автомобилям с округлыми обводами. Средняя линия делит машину пополам от передней кромки капота до заднего стекла. Длина концепта — 5 260 мм, ширина — 2 110 мм, а высота — 1 764 мм. Автомобиль являет собой нечто среднее между седаном и внедорожником и явно ориентирован исключительно на азиатский рынок. Салон имеет четырёхместную архитектуру и интересен, прежде всего, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой. В отделке интерьера широ используется текстурное дерево, белая кожа, алюминий и золото.

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