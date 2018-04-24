Mercedes подготовил красный «Майбах» для китайцев 

В преддверии Пекинского автосалона Mercedes-Maybach рассекретил концепт роскошного электрического лифтованного седана, выполненного в ретростиле.
Прототип под названием Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury снабжён четырьмя синхронными электромоторами с постоянными магнитами суммарной мощностью 750 л. с. (550 кВт) и может разгоняться до 250 км/ч. Запас энергии хранится в плоской батарее на 80 kWh, расположенной под полом электромобиля. На одной зарядке «Майбах» может проезжать более 300 км, при этом для зарядки аккумулятора «на 100 км пути» требуется всего пять минут.
Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury имеет весьма специфическую внешность с отсылками к классическим автомобилям с округлыми обводами. Средняя линия делит машину пополам от передней кромки капота до заднего стекла. Длина концепта — 5 260 мм, ширина — 2 110 мм, а высота — 1 764 мм. Автомобиль являет собой нечто среднее между седаном и внедорожником и явно ориентирован исключительно на азиатский рынок. Салон имеет четырёхместную архитектуру и интересен, прежде всего, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой. В отделке интерьера широ используется текстурное дерево, белая кожа, алюминий и золото.
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