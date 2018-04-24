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Renault начала подготовку к выпуску новой модели кроссовера в Москве
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Renault начала подготовку к выпуску новой модели кроссовера в Москве 

Rambler News Service 1 час назад
Группа Renault начала подготовку и модернизацию завода в Москве для организации выпуска новой модели кроссовера С-сегмента, сообщил журналистам директор предприятия Жан-Луи Терон.
«Мы уже начали производить прототипы новой модели кроссовера С-класса Renault на основной линии», — сказал он.
Терон не уточнил сроки запуска серийного производства, но ранее сообщалось, что выпуск может стартовать в конце 2018 года, а продажи — в начале 2019 года.
Также сообщалось, что автопроизводитель, в том числе, планирует увеличить количество роботов на московском заводе почти в два раза — с 24 до 46 штук.
Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового глобального кроссовера C-сегмента.
Автомобиль будет построен на одной платформе с Renault Duster, Kaptur и Nissan Terrano, которые в настоящее время собираются в Москве. Производственные мощности позволяют выпускать четыре модели.
Renault не раскрывает результаты производства за 2017 год и планы на 2018 год, пояснил Терон.
Новая модель будет представлена на автосалоне в российской столице в августе 2018 года.
Renault увеличила продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2017 году на 17% до 136,7 тыс. штук. Россия является для группы одним из крупнейших рынков.
Ранее осенью 2017 года Renault раскрывала планы по разработке кроссовера с новым типом кузова для России, Бразилии, Китая и Южной Кореи.
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