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Кроссовер Jetour X получил скоростную связь 5G
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Кроссовер Jetour X получил скоростную связь 5G 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
На замену мобильной связи LTE в ближайшие годы придет более скоростной 5G. Новый китайский производитель уже подготовил концепт с поддержкой этого стандарта. На стенде Пекинского автосалона суббренд Jetour производителя Chery продемонстрировал концепт кроссовера X, который посвятили внедрению передовых технологий связи в автомобилестроение.
По заявлению представителей компании, представленный прототип является предшественником сразу двух серийных моделей кроссоверов. Будущие производственные варианты будут называться Jetour X90 и X95. Один из них получит семиместный салон, а второй, наоборот купеобразный кузов со стандартными пятью сиденьями внутри.
Jetour X получил довольно футуристический дизайн кузова с раздутыми крыльями, острыми гранями, молниеобразной светодиодной световой техникой и 22-дюймовыми колесными дисками. Ручки дверей скрыты. Вместо боковых зеркал установлены камеры в привычных для этого местах. Так как стекла концепта были затонированы, а двери закрыты, вероятно, производитель не подготовил еще к демонстрации интерьер автомобиля.
Концепт демонстрирует возможности высокоскоростной мобильной связи в сети Интернет 5G. Китайскими властями уже одобрены пилотные проекты по запуску сетей пятого поколения. Их тестирование начнется в ближайшее время. Коммерческий запуск сотовой сети 5G на территории Китая намечен на 2020-2021 годы. Представители суббренда Jetour уверяют, что их концепт уже готов к работе в этом стандарте мобильной связи. Он оснащен «платформой интеллектуального наслаждения» iPeL (Intelligent Platform e-network Light) с возможностью биометрического распознавания лица пользователя.
До 2022 года суббренд Jetour намерен выпустить на рынок четыре кроссовера, три минивэна и несколько электрифицированных моделей, в том числе и с установкой на водородных топливных элементах. Также в Пекине на автосалоне был выставлен серийный кроссовер Jetour X70. Он выйдет на китайский рынок в текущем году. По материалам: www.kolesa.ru
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