Pirelli потребовалось 22 000 лошадиных сил, чтобы изобразить свой логотип

Производитель шин Pirelli воссоздал свой логотип с помощью гоночных машин класса GT3 на автодроме Монца в Италии — суммарная мощность спорткаров составила 22 тысячи лошадиных сил. Таким образом компания повторила аналогичное мероприятие 40-летней давности, когда в виде буквы «P» выстроились дорожные автомобили.

Спорткары выстроились на главном прямике трассы, где пилоты нередко развивают максимальную скорость в 280 километров в час. Выбор машин Blancpain GT Series также не случаен: в кубке представлены наибольшее количество автопроизводителей и все они используют шины Pirelli.