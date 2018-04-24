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Как оформить договор с платной парковкой
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Как оформить договор с платной парковкой 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно Закона (п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.11.2001 N 795), гражданин РФ вправе обратиться в госучреждение или к частному лицу по поводу длительного хранения автотранспортного средства.
Лицо предоставляющее платную парковку (исполнитель) обязано предоставить представителю заказчика (заказчику) полный и достоверный список услуг, тарифы, список необходимых документов, а также контактные данные.
Договор на предоставление обсуждаемых услуг составляется в произвольной письменной форме.
Текстовая часть и сопутствующие документы (расписки, квитанции и т.п.) должны четко обозначить тот факт, что ТС было передано на хранение и что услуги были полностью оплачены.
Минимальное число оригинальных экземпляров данного договора — два. Один хранится у лица, предоставляющего услуги, другой предоставляется заказчику.
В случае утраты либо повреждения ТС во время нахождения его на хранении, представитель исполнителя обязан составить технический акт, который подписывает представитель заказчика и исполнитель. Далее дело передается в полицию.
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