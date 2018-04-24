Как оформить договор с платной парковкой

Согласно Закона (п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.11.2001 N 795), гражданин РФ вправе обратиться в госучреждение или к частному лицу по поводу длительного хранения автотранспортного средства.

Лицо предоставляющее платную парковку (исполнитель) обязано предоставить представителю заказчика (заказчику) полный и достоверный список услуг, тарифы, список необходимых документов, а также контактные данные.

Договор на предоставление обсуждаемых услуг составляется в произвольной письменной форме.

Текстовая часть и сопутствующие документы (расписки, квитанции и т.п.) должны четко обозначить тот факт, что ТС было передано на хранение и что услуги были полностью оплачены.

Минимальное число оригинальных экземпляров данного договора — два. Один хранится у лица, предоставляющего услуги, другой предоставляется заказчику.

В случае утраты либо повреждения ТС во время нахождения его на хранении, представитель исполнителя обязан составить технический акт, который подписывает представитель заказчика и исполнитель. Далее дело передается в полицию.