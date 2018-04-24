Китайцы выпустят новое кросс-купе с турбомотором и «роботом»

Компания Haval готовится к премьере нового кроссовера, который откроет новую серию заводских индексов — F. Техническая начинка будет актуальной — пара наддувных двигателей и преселективный робот китайского производства.