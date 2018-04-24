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Для телешоу Fast & Furious Live построили специальный Mitsubishi L200
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Для телешоу Fast & Furious Live построили специальный Mitsubishi L200 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Mitsubishi Triton, еще известный как L200, получает новую версию в единственном экземпляре, которая предназначается для шоу Fast & Furious Live.
Под капотом модернизированного автомобиля располагается 2,4-литровый турбодизель от стандартной модели. Технические характеристики пока не выпущены, но в любом случае Mitsubishi Triton получит показатели значительно выше стандартных 181 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента за счет нового турбонагнетателя Garrett, кастомного коллектора и высокопроизводительного воздушного фильтра. Плюс ко всему пикап будет иметь не мало дополнительных деталей, окружающих передний бампер и крышу, а также индивидуальные элементы кузова, которые просматриваются на представленных фотографиях. Для передних пассажиров будут предоставлены ковшеобразные сидения с четырехточечными гоночными ремнями безопасности. Данный автомобиль — одна из трех моделей Mitsubishi, что примет участие в Fast & Furious Live, включая версию Tokyo Drift Lancer Evolution.
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