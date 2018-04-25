Для «темной стороны» Rolls-Royce изготовили карбоновый «Дух экстаза»

Британская марка Rolls-Royce анонсировала выпуск лимитированной серии купе Wraith и кабриолетов Dawn, получившей название Adamas. Тираж составит 40 и 30 экземпляров соответственно. Все машины получат статуэтку «Дух экстаза», впервые в истории бренда выполненную из углепластика. Новинка войдет в коллекцию Black Badge, которая отражает «темную сторону бренда».

Новый «Дух экстаза» состоит из 294 слоев углеродного волокна, сплетенного строго под углом 25 градусов. На создание каждой статуэтки требуется 68 часов. Она установлена на специальном титановом постаменте, на который нанесена надпись Black Badge Adamas и символ бесконечности.

Для машин серии Black Badge впервые предложен двухцветный окрас кузова: это сочетания черного с оранжевым или черного с синим. Цвета повторяют палитру интерьеров первых машин из «темной» коллекции Rolls-Royce.

В центральную консоль купе и кабриолета встроены часы, инкрустированные 88 искусственно выращенными черными бриллиантами. Задняя панель часов выполнена из карбона, внутренний безель и орнамент — из алюминия.

Для купе Rolls-Royce Wraith также доступен «звездный» потолок, впервые использующий градиентные переходы. В него встроены 1340 оптоволоконных световодов, формирующих изображение структуры молекулы углерода. Для отделки салона используется кожа с перламутровым эффектом и темный шлифованный металл.

Ранее Rolls-Royce представил спецсерию купе Wraith под названием Luminary Collection. Световоды на потолке такой машины собраны в созвездия и могут имитировать вспышку метеора. Вставки на центральном тоннеле и дверях выполнены из уникальной ткани, сотканной из стальных нитей.