Rolls-Royce представляет уникальную лимитированную серию автомобилей Black Badge Adamas

Компания Rolls-Royce представила эксклюзивную серию из 40-ка купе Wraith и 30-ти кабриолетов Dawn — Black Badge Adamas. Данная серия демонстрирует тёмную сторону современной роскоши и искусства ручной работы, воплощая эстетику прочнейшей карбоновой структуры.

Отличительной особенностью серии Black Badge Adamas является тёмная статуэтка «Дух экстаза», которая впервые выполнена из 294 слоёв высококачественного углеродного волокна, используемого в аэрокосмической отрасли. Производство этого материала занимает порядка 68 часов, при этом угол плетения волокон составляет ровно 25 градусов. Статуэтка возвышается на тёмном подиуме из титанового сплава. Основание украшает гравировка «BLACK BADGE ADAMAS» и знак бесконечности.

Автомобили серии Adamas — первые в истории автомобили Black Badge с двухцветным кузовом. В экстерьере новой серии появились те же оттенки, что и в отделке первых Rolls-Royce Black Badge, только в ещё более насыщенном исполнении. Оранжевый «Mandarin orange» салона Dawn и синий «Cobalto Blue» интерьера Wraith превратились в интенсивный «Aphrodite Red» и глубокий синий «Morpheus Blue». Чёрная решетка радиатора окантована затемненной рамкой Black Badge.

В салоне — часы, инкрустированные чёрными бриллиантами. Это 88 изящных камней — углерод в совершеннейшей из его модификаций, которые формируют знак бесконечности Black Badge, напоминая о мятежном духе владельцев таких автомобилей. Размещенные на чёрной карбоновой панели бриллианты создают идеальную игру цвета и формы. На лицевой части часов расположены бортик и внутренний обод из отполированного алюминия, контрастирующего с белоснежным циферблатом.

Особо стоит отметить новую интерпретацию алмазной темы в «Звёздном небе» на потолке купе Wraith Adamas. 1340 сияющих оптоволоконных элементов сконфигурированы в форме кристаллической решётки алмаза, лейтмотивом проходящей через весь салон автомобиля. «Звездное небо», как и отделка салона, могут быть выполнены в любом оттенке. Впервые для этого элемента декора использован градиентный переход между любыми цветами выбранной палитры.

Также автомобили из лимитированной серии получили отделку из особой кожи с перламутровым эффектом. Плюс двухцветная отделка рулевого колеса, тёмная матовая приборная панель из металла, карбоновая отделка и металлические детали, гравировка «Black Badge Wraith Adamas — Один из Сорока» или «Black Badge Dawn Adamas — Один из Тридцати» на порогах автомобилей.