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Весенние преимущества в Ауди Центре Север
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Весенние преимущества в Ауди Центре Север 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Только до конца апреля в официальном дилерском центре "Ауди Центр Север" вас ждут предложения на ограниченную партию автомобилей Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7 с приводом quattro.
Будьте готовы ко встрече весны с новым Audi!
Audi Q3 с преимуществом 165 000 руб.Audi Q5 с преимуществом 220 000 руб.Audi Q7 с преимуществом 270 000 руб.
Торопитесь! Количество автомобилей ограничено.
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам дилерского центра Ауди Центр Север по телефону: +7 (495) 785 27 27  Ауди Центр Север
Официальный дилер Audi
Ленинградское шоссе, д. 63Б  www.audi-sever.ru  *В акции участвуют автомобили Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7 с приводом quattro 2017 года выпуска. Срок акции — c 01 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года включительно (продажа в апреле).
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