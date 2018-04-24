Весенние преимущества в Ауди Центре Север

Будьте готовы ко встрече весны с новым Audi!

Audi Q3 с преимуществом 165 000 руб.Audi Q5 с преимуществом 220 000 руб.Audi Q7 с преимуществом 270 000 руб.

Торопитесь! Количество автомобилей ограничено.

За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам дилерского центра Ауди Центр Север по телефону: +7 (495) 785 27 27 Ауди Центр Север

Официальный дилер Audi

Ленинградское шоссе, д. 63Б www.audi-sever.ru *В акции участвуют автомобили Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7 с приводом quattro 2017 года выпуска. Срок акции — c 01 апреля 2018 года по 30 апреля 2018 года включительно (продажа в апреле).