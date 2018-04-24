Немцы разогнали Alfa Romeo 4C до 308 километров в час

Немецкое тюнинг-ателье Pogea Racing представило хардкорную версию купе Alfa Romeo 4C, которую планирует выпустить в количестве пяти экземпляров. В результате доработок максимальная скорость машины, названной в честь богини возмездия Немезиды, возросла до 308 километров в час — на 50 километров в час больше, чем у базовой двухдверки.

Объем двигателя спорткара увеличился с 1,75 до 1,95 литра. Агрегат укомплектовали новым турбонагнетателем, кованым коленвалом, модернизированной головкой блока цилиндров и выпускными клапанами увеличенного диаметра.

В итоге мощность выросла почти в два раза: с 237 (350 Нм) до 477 лошадиных сил (535 Нм). До «сотни» купе теперь разгоняется на 0,9 секунды быстрее обычной «Альфы» — за 3,9 секунды.

Для двухдверки сделали новую выпускную систему с карбоновыми патрубками, перенастроили коробку передач, переписали программу работы управляющей электроники и разработали аэродинамический обвес. Спереди на машину установили 18-дюймовые диски, а сзади — 19-дюймовые. Интерьер выполнили из сочетания кожи и алькантары.

В 2016 году компания Picchio Racing превратила купе Alfa Romep 4C в 600-сильный гоночный автомобиль для участия в Чемпионате Италии по подъему на гору в сезоне 2017 года. Помимо двигателя, двухдверке полностью поменяли аэродинамическое «оперение» и установили массивное заднее атикрыло.