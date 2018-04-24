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На кроссоверы и внедорожники пришлось 83,8% от общего объёма продаж китайских машин в России
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На кроссоверы и внедорожники пришлось 83,8% от общего объёма продаж китайских машин в России 

RT на русском 52 минуты назад
В первом квартале 2018 года на кроссоверы и внедорожники пришлось 83,8% от общего объёма продаж китайских легковых автомобилей в России, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на «Автостат».
По словам экспертов, многие производители из КНР делают ставку именно на сегмент SUV — самый крупный в России.
В целом по стране доля продаж кроссоверов и внедорожников составила около 45%, а среди китайских моделей показатель оказался гораздо выше.
«За последние несколько лет доля SUV в продажах китайских марок постоянно росла. Так, в 2011 году она составляла 29,2%, т.е. с тех пор увеличилась примерно втрое», — отмечается в сообщении.
Ранее ФАН сообщало, что названы самые продаваемые иномарки в России.
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