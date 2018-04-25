Хэтчбек Ford Fiesta превратили в развозной фургон

Хэтчбек Ford Fiesta превратили в развозной фургон Компания Ford выпустила новую версию своего хэтчбека Fiesta. Речь идет о модификации под названием Sport Van, представляющей собой развозной фургон. Такая модификация «Фиесты» отличается от обычного хэтчбека отсутствием заднего дивана, вместо которого установлен багажный отсек, вмещающий груз длиной до 1,3 метра. Интерьер грузового хэтчбека выполнен из специальных материалов, отличающихся высокой износостойкостью. Между пассажирским и грузовым отсеками установлена разделительная сетка из износостойких материалов.

Заявленная грузоподъемность развозного фургона Fiesta составляет 500 кг. Приводит в движение автомобиль 1-литровый турбированный мотор с отдачей в 125 «лошадок». В качестве альтернативы предложен 1,5-литровый дизельный двигатель на 120 «скакунов».

В список оснащения новой версии «Фиесты» входит: мультимедийная система SYNC 3 c 8-дюймовым сенсорным дисплеем, а также беспроводной модем FordPass, дистанционно запускающий мотор и отображающий информацию о работе всех бортовых систем автомобиля в режиме реального времени. Помимо них доступны системы адаптивного круиза, система мониторинга слепых зон и система распознавания дорожных знаков.